O iddiayla ilgili ifadeye çağrıldı

Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yurt genelinde 2 bin civarında selefi yanlısı derneğin silahlandığını öne sürmüş, “İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun” iddiasında bulunmuştu.



Ünlü, daha sonra “Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım. Cumhuriyet savcısından çağrı bekliyorum. Çağrı gelebileceğini dikkate alıp bu konuda bazı hazırlıklar yaptım, somut bilgiler edinmeye çalıştım. O derneklerden silahlandığını öğrendiğim yaklaşık 150’sini isim isim çıkardım. Özellikle Konya, Batman, Adıyaman başta olmak üzere çok sayıda ilde geniş bir silahlanma var” açıklamasında bulunmuştu.



Bu sözler üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan iddialara kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığı, terör ve istihbarat birimlerinin tahkikata başladığı açıklaması yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu gelişmeler üzerine Ünlü’yü bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağırdı.