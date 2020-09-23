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23.09.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

O iddiayla ilgili ifadeye çağrıldı

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün “Selefi dernekler silahlanıyor” iddiasında yeni gelişme yaşandı. “Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım” diyen Ünlü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgisine başvurulmak üzere ifade vermeye çağrıldı.

O iddiayla ilgili ifadeye çağrıldı
ELİF ALTIN İstanbul

Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yurt genelinde 2 bin civarında selefi yanlısı derneğin silahlandığını öne sürmüş, “İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun” iddiasında bulunmuştu.

Ünlü, daha sonra “Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım. Cumhuriyet savcısından çağrı bekliyorum. Çağrı gelebileceğini dikkate alıp bu konuda bazı hazırlıklar yaptım, somut bilgiler edinmeye çalıştım. O derneklerden silahlandığını öğrendiğim yaklaşık 150’sini isim isim çıkardım. Özellikle Konya, Batman, Adıyaman başta olmak üzere çok sayıda ilde geniş bir silahlanma var” açıklamasında bulunmuştu.

Bu sözler üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan iddialara kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığı, terör ve istihbarat birimlerinin tahkikata başladığı açıklaması yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu gelişmeler üzerine Ünlü’yü bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağırdı.

Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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