O ilimiz beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ 1 Nisan karÄ±

Bitlis ve Ã§evresinde 2Â gÃ¼ndÃ¼rÂ yaÄŸan yaÄŸmur, Ã¶ÄŸleden sonra yerini kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±.
Aniden bastÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla kent beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ise trafikte zor anlar yaÅŸadÄ±.
Ã–zellikle Rahva bÃ¶lgesindeki TOKÄ° KonutlarÄ± mevkisinde etkisini gÃ¶steren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, vatandaÅŸlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Meteoroloji yetkilileri, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve yaÄŸmurun zaman zaman etkili olacaÄŸÄ±nÄ±, bazÄ±Â bÃ¶lgelerde Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi bulunduÄŸunu bildirerek, vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli olmalarÄ±nÄ± istedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan belediyelerin baÄŸÄ±ÅŸ kampanyasÄ±yla ilgili açÄ±klamaCumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ile video konferans toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganÄ±yla bir yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±k. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara daÄŸÄ±tÄ±lacaktÄ±r. Devlet içinde devlet olmanÄ±n anlamÄ± yoktur. Bu bakÄ±mdan da ÅŸu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ±n açÄ±klamÄ±ÅŸ olduÄŸu birimler tarafÄ±ndan yürütülmektedir" dedi.