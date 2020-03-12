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12.03.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

O saatler toplatılıyor

Dünyaca ünlü markaların satışını yapan Saat&Saat firması, sahte saat sattığı gerekçesiyle mahkemelik oldu.

O saatler toplatılıyor

Greenwich markasını tescil ettiren Sapan Saat, saatlerinin taklit edildiği gerekçesiyle Saat&Saat firması hakkında şikâyetçi oldu. Başvuru dilekçesinde saatlerin üzerinde ‘Made in Swiss’ ibaresinin olduğu ancak saatlerin Uzakdoğu’dan getirildiği belirtildi. Bu şekilde taklit ürünlerle Saat&Saat firmasının haksız kazanç elde ettiği belirtilerek Greenwich markasının taklit edildiği bin 847 adet saate el konulması talep edildi.

‘Tamamen taklit’

2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada ifade veren Saat&Saat firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, ‘şirket itibarlarının sarsıldığını’ söyledi. Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda da, Saat&Saat firmasında incelenen Greenwich ibareli saatlerin tamamen orjinalinden taklit olduğu belirtildi.

El konulması kararı

Mahkeme kararında, Saat&Saat firmasındaki Greenwich markası taklit ürünlerin satışının durdurulmasına, el konulmasına, internet sitesindeki tüm görsellerin çıkarılmasına, kaldırılmadığı takdirde ise erişimin engellenmesine karar verdi. İcra mahkemesi tarafından da İstanbul’daki havaalanı gümrük müdürlüklerindeki saatlere de el konulması için yazı yazıldı.

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