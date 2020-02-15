O Ses Türkiye birincisi kim oldu? O Ses Türkiye şampiyonluk ödülü ne kadar?

O Ses Türkiye'de finalin ismi belli oldu. Final heyecanı yaşanan O Ses Türkiye bu akşam sezona veda etti. Heyecanın doruklarda olduğu O Ses Türkiye'de finalin ismi belli oldu.

O Ses Türkiye'de bu senenin şampiyonu Alkan Dalgakıran oldu. Seda Sayan'ın takımında yarışan Alkan Dalgarıkan aslen Yalovalı. O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye.

Seda Sayan şampiyonluk sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

UYGAR ERDOĞAN FİNALE KALAN DİĞER İSİM OLDU

Finalin diğer ismi de Uygar Erdoğan oldu. İkinci olan Uygar Erdoğan, Beyazıt Öztürk'ün takımında yarıştı. Erdoğan, 1993 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Sivas’lı Erdoğan ailesinin ikinci evladı olan Uygar'ın bir de erkek kardeşi var.

HADİSE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O Ses Türkiye'de finale dakikalar kaldı. Yavaş yavaş elemelerin olduğu yarışmada ilk veda eden isim belli oldu. Veda eden isim ise Hadise'nin takımından Eyüp Sultan Aylar oldu. Hadise, Eyüp Sultan elendikten sonra sahneye çıktı ve gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar









O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?



15 Şubat Cumartesi günü Tv8’de canlı olarak yayınlanan O Ses Türkiye finalinin kazananı belli oldu. Alkan Dalgakıran bu senenin şampiyon ismi oldu.



O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE?



Geçtiğimiz sezon yarışmayı birinci tamamlayan Ferhat Üngür 500 bin TL para ve hibrit araç ödülünün sahibi olmuştu. Bu sezonda yarışmayı birinci tamamlayan yarışmacıya 500 bin TL para ödülü verileceği iddia ediliyor. Arabanın verilip verilmeyeceği konusunda ise bir bilgi yok.