Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı

İkametinde sabah saatlerinde gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Terkoğlu'nun önceki hafta sitede yayınlanan Libya'da şehit olan bir MİT mensubunun ölümünün haber yapılıp deşifre edilmesi nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.