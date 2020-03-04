04.03.2020 - 09:57 |
Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı
İnternet haber sitesi Odatv'nin haber müdürü Barış Terkoğlu sitede yayınlanan bir haber nedeniyle İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alında.
FERİT ZENGİN / İSTANBUL
İkametinde sabah saatlerinde gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Terkoğlu'nun önceki hafta sitede yayınlanan Libya'da şehit olan bir MİT mensubunun ölümünün haber yapılıp deşifre edilmesi nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.
Konya'da tekme tokat dövülen gencin gasp edilme anı kameradaKonya'da bir market sahibini darp ederek kasadaki 2 bin lirayı ve 4 yabancı uyruklu şahsı tekme tokat dövdükten sonra paralarını, spor ayakkabılarını ve telefonlarını gasp eden 8 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, şüphelilerin tekme tokat şahısları gasp ettikleri anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.