Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı

Odatv'de yayınlanan bir haberle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve İstanbul adliyesine getirilen Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. Maddesi kapsamında tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de ifadesini aldığı şüpheliler Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına karar verdi.