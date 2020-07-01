01.07.2020 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara
ODTÜ’lü İrem’in öldüğü kazada sürücüye 4 yıl hapis
Ankara’da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde kaldırımda yürürken, Tahir Kepenek yönetimindeki ODTÜ İç Hizmetler’e ait hareket halindeki kamyonetin açılan kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybeden Psikoloji Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi İrem Kütük’ün (21) ölümüne ilişkin davada karar çıktı.
PAŞA ALYURT Ankara
Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “taksirle ölüme neden olma” suçundan yargılanan Kepenek, savunmasında yaşanan olayla ilgili suçsuz olduğunu öne sürdü. Kepenek, “Atölyede kamyonet kasasında yapılan değişiklik sonucu kaza meydana geldi. Yaşanan olayda benim bir suçum yok. Suçsuzum” diyerek beraatini talep etti. Dosya üzerinden yapılan incelemeler sonucu, mahkeme, Kepenek hakkında 4 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar dava açılmıştı.