ODTÜ’lü İrem’in öldüğü kazada sürücüye 4 yıl hapis

Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “taksirle ölüme neden olma” suçundan yargılanan Kepenek, savunmasında yaşanan olayla ilgili suçsuz olduğunu öne sürdü. Kepenek, “Atölyede kamyonet kasasında yapılan değişiklik sonucu kaza meydana geldi. Yaşanan olayda benim bir suçum yok. Suçsuzum” diyerek beraatini talep etti. Dosya üzerinden yapılan incelemeler sonucu, mahkeme, Kepenek hakkında 4 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar dava açılmıştı.