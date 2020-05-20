Öğrenciler çifte bayram yapacak

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, pandemi sürecinde evde eğitim gören dezavantajlı öğrenciler için harekete geçti. Yaklaşık iki aydır Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitimi sürdüren 7’nci sınıf öğrencilerine gelecek yıl LGS sınavına hazırlıkta büyük fayda sağlayacak tabletlerin dağıtımı için İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile görüşen Çankırı, 1000 tablet dağıtılacağını söyledi.



‘Sıkıntı yaşıyorlardı’



İzmir’in 30 ilçesinde dezavantajlı öğrencilere il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ulaşmayı hedeflediklerini belirten Çankırı, şunları söyledi:



“Pandemi sürecinde dezavantajlı öğrencilerimizin en çok teknolojik konuda sıkıntı yaşadıklarını gördük ve şahit olduk. Bilişim ve teknolojinin her geçen gün önemini artırdığı günümüzde öğrencilerin teknolojik altyapılarının da iyileştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu bağlamda öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunmak adına tablet dağıtımı gerçekleştirmek istedim. İlk etapta bin adet tableti seneye 8’inci sınıfta okuyacak olan ve Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) girecek dezavantajlı öğrencilere dağıtmak için harekete geçtim. Sağ olsun İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi Bey de projemizi olumlu karşıladı ve bize büyük bir memnuniyetle yardımcı olacaklarını söyledi.”



Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanacak tabletlerde, EBA sistemine uygun yükleme yapılarak öğrencilere dağıtımının söz konusu olacağını sözlerine ekleyen Bölünmez Çankırı, şunları söyledi:



“Bu bir proje. Buradan bu projeye destek vermek isteyen başka hayırseverler de mutlaka olacak. Bu konuda öncü olarak kendimce bir yol açmak istedim. Tabletleri kullanıma hazır hale getirip, filtreli şekilde öğrencilerimize en kısa zamanda teslim edeceğiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin belirlemiş olduğu kriterlere uyan dezavantajlı öğrencilere, bu tabletler bayram hediyesi olarak verilecek.



Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bugüne kadar eğitimde yapılan yatırımlarda emeği geçmiş herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmet yarışında bizim de ufakta olsa bir katkımız olacaksa ne mutlu bizlere. İnşallah bayramdan önce tabletlerin dağıtımını ivedi bir şekilde bitirerek yavrularımıza çifte bayram yaşatacağız” diye konuştu.