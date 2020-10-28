Öğrencisine cinsel istismarda bulunan fizik öğretmenine 25 yıl hapis!

Olay, 2019 Kasım ve 2020 Şubat ayları arasında yaşandı. İddialara göre, lise son sınıfta eğitim gören İ.G., fizik öğretmeni Y.S. tarafından cinsel istismara uğradı. Hem okulda, hem de okul dışında özel ders aldığı öğretmeninin kendisine uyguladığı istismarı annesiyle paylaşan İ.G., daha sonra Y.S’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Y.S., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Y.S.’nin Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamasına devam edildi. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, “Y.S., İ.G’nin hem okulda hem de özel derste öğretmenidir. Sanık ile mağdur arasında, özel ders verme esnasında mağdura yönelik çocuğun cinsel istismarı eylemini gerçekleştirdiği, yine sair günlerde mağdura yönelik özel bölgelerine dokunduğu, hürriyetinden yoksun bıraktığı anlaşılmıştır. Sanığın 'nitelikli cinsel istismar' suçundan cezalandırılması talep olunur" ifadelerini kullandı.

Söz hakkı verilen sanık ise, “Ben bu işi yapmadım. Olayda onlarca çelişki vardır. Bu çelişkiler çok açık şekilde ortaya konulmuştur" diye konuştu.

Sanık Y.S. hakkında kararını açıklayan mahkeme heyeti, ilk olarak 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın öğretmen olmasını ve bu eylemi de özel ders sırasında eğitici olarak gerçekleştirdiğini göz önünde bulunduran heyet, cezayı yarı oranda artırarak 24 yıla çıkardı. Heyet daha sora sanığın eylemini aynı kasıt altında birden fazla gerçekleştirdiğine kanaat ederek, cezayı 30 yıla çıkardı. Sanığa duruşmadaki hal ve hareketlerinden dolayı iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 25 yıla düşürdü.