MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Öğretmen iki öğrencisiyle birlikte yaptı! Cinsel taciz sayıldı! Kaşar ve salatalık...
ABONE OL
23.09.2020 - 08:07 |

Öğretmen iki öğrencisiyle birlikte yaptı! Cinsel taciz sayıldı! Kaşar ve salatalık...

İstanbul Şişli'de husumetli olduğu Esra Ş. adlı (28) öğretmene, iki öğrencisi ile birlikte içinde "kaşar ve salatalık" olan kutuyu kargolayan öğretmen Tuğba Ç. (31) hakkında "cinsel taciz' suçundan iddianame düzenlendi.

Öğretmen iki öğrencisiyle birlikte yaptı! Cinsel taciz sayıldı! Kaşar ve salatalık...

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Tuğba Ç.'nin, kendisine kötü davranılması nedeniyle bir süredir travma yaşadığı iddia edilirken, eylemi de genç meslektaşından intikam almak için öğrencilerini de kullanarak hazırladığı iddia edildi.

7 Mayıs'ta gelen kargo ile şaşkına dönen Esra Ş. ise soluğu adliyede aldı. Savcılık, genç öğretmen Esra Ş.'yi taciz eden meslektaşı ve öğrencileri hakkında 'cinsel taciz' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Milliyet'te Gündem (23 Eylül 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Binbaşı Ercan Kurt’un katili Amanoslar’da öldürüldü

Binbaşı Ercan Kurt’un katili Amanoslar’da öldürüldü

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı için tıkla! 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı için tıkla! 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

Sıradaki Haber