Öğretmenler, İzole Numune Alma Ünitesi üretti!

MEB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlık saha tecrübeleri ve üretim pratikleriyle meslek lisesi öğretmenlerine sağlanan Ar-Ge desteğiyle okullar, corona virüsle mücadele sürecinin üretim üssüne dönüştürüldü. Farklı illerde kurulan Ar-Ge merkezleri ile cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 maske makinesi, UVC hava sterilizasyon cihazı ve video laringoskop cihazı gibi yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi başarıyla gerçekleştirilirken yeni müjdeli haber de Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden geldi.

ÜNİTENİN ÖZELLİKLERİ

Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nün talebiyle harekete geçen Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, sağlık çalışanlarının corona virüsten korunmasında ve izolasyonunda büyük katkı sağlayacak 'İzole Numune Alma Ünitesi'ni üretti. Dış ünite, 2 metre yükseklik ve 1 metre genişliğinde, sigma profil ve şeffaf kırılmaz pleksiglas malzeme ile oluşturuldu. Kabin içerisine hasta ile iletişimi sağlayan ses sistemi, fan ile havalandırma sistemi ve aydınlatma sistemi monte edildi. Kabinin önüne, alınan numuneleri koymak için bir kutu yerleştirildi. Kabin, kilitli teker sistemiyle seyyar olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

BAKANDAN TEŞEKKÜR

Yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Ziya Selçuk, Türkiye'nin farklı noktalarında oluşturdukları Ar-Ge merkezlerinde görev yapan öğretmenlerden müjdeli haber almanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz insanının sağlığı için canı pahasına, gece gündüz demeden çalışan sağlıkçılarımızın gereksinimleri için ‘şifa veren ele vefa’ anlayışıyla üretime odaklanan tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Konya’da bu çalışmanın tüm kademelerinde görev alan meslektaşlarıma üstün gayretleri için ve tüm paydaşlarımıza katkıları için çok teşekkür ediyorum."