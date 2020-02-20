Öğretmenlerin gözü ek atamada! Bakan Ziya Selçuk'tan ek atama açıklaması geldi mi?

2020 yılı içerisinde 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında süreç sözlü mülakatlar ile devam ederken sosyal medyada konuşulan ek atama konusu binlerce öğretmen adayını heyecanlandırdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un AA editör masasında eğitim gündemine dair sorulara yanıt vereceği MEB Personel Genel Müdürü tarafından twet atarak duyuruldu. Bu tweetin ardından ek atama bekleyen öğretmen adayları acaba 20 ek atama mı yapılacak sorusunu gündeme taşıdı. Peki ek atama olacak mı?

EK ATAMA OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün AA Editör masasında eğitim gündemine dair soruları yanıtlayacak. Bakan Selçuk'ın konuk olacağı programda 20 bin ek atama müjdesi vermesi bekleniyor.

Bakan Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada 20 bin ek atama yapılacağı duyuruldu.