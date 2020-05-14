Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte yeni maddeler...

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri ilgilendiren bir duyuru yayımladı. Özellikle iller arası yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin yakından ilgilendiren duyuruda başvuru tarihleri ve şartları açıklandı. Peki öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme şartları neler?

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme işlemlerinin 6-11 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

MEB konuya ilişkin duyuru yayımladı:

"23 İL KAPSAMINDA YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilindiği üzere 2020 yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme işlemlerinin 6-11 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilmişti. Bakanlığımızca Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde belirlenen 23 il dışında görev yapan öğretmenlerin; bulunduğu ilde üç yıllık çalışma süresi aranmadan diğer şartları taşımaları kaydıyla 23 ille sınırlı olmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilmelerine ilişkin düzenlemeye Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunda yer verilerek bu kapsamda başvuru yapabilmelerine imkân tanınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME ŞARTLARI

SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER



Öğretmenlerden;



a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,



b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,



hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.



Ayrıca anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:



a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,



b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı. Eş, anne, baba, çocuk veya vasi tayin olunan kardeş için alınmış sağlık kurulu raporlarıyla yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.



AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER



1. Öğretmenlerden eşleri;



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,



b) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,



c) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,



d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,



e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,



f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,



g) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,



h) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,



i) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,



j) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,



k) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,



l) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.



Yukarıda sıralananlardan (a) ila (j) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır. (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir.) (k) bendi kapsamında başvuranlardan;



Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,



Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,



Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,



İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.



(l) bendi kapsamında başvuranlardan;



Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,



Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenecektir.



Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar



1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 29 Şubat 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.



2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 29 Şubat 2020 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.



3. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.



4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.



5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.



6. Öğretmenlerden;



a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,

b) Eşleri geçici görevli olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,

yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.



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