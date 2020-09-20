Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu tamamlandı!

ÖABT'nin sabah oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı.

ÖABT kapsamında, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Matematik (Lise), Fizik, Kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi.

Rehber Öğretmen ile Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İngilizce, Sınıf öğretmenlikleri testlerinde ise süre 120 dakika oldu.

Sınavda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler alındı.

Bunun ardından ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alan sınavı oturumu, 14.45'te düzenlenecek.