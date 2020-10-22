Oktar’ın evlerinde 879 ‘kaçak’ fosil!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar’a yakınlığı ile bilinen suç örgütü üyesi bir şüphelinin, Türkiye’ye kaçak yollarla getirdiği fosilleri Pursaklar’daki dubleks bir evde sakladığı tespit edildi. Şüphelinin bunları örgütün maddi varlığını sürdürebilmesi için piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekiplerin, örgüte ait bir ikamete gerçekleştirdikleri operasyonda 802 parça bitki-hayvan fosili ele geçirildi. Operasyon sonucu örgüt üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan O.B.Y. ve ikamet sahibi H.K.’ya adli işlem yapıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle farklı bir adreste de yine aynı tarihi değere sahip fosillerin bulunduğu belirlenirken, söz konusu evde yapılan aramalarda 77 parça bitki-hayvan fosili ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında suç örgütü üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan H.F.M. ile ikamet sahibi Y.Ö.’ye adli işlem uygulandı. Ele geçirilen toplam 879 fosilin 150-200 milyon yıllık, piyasa değerlerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu tespit edildi. Fosillerin MTA Müzesi’ne teslim edileceği öğrenildi.









Operasyonun ardından Oktar’a yakın kişiler tarafından Twitter’da, “fosil sergisi suç mu” diye hashtag açıldı. Video görüntülerinin yer aldığı paylaşımlarda Oktar’ın kanalı A9 kanalı tarafından fosil sergisi olduğu iddia edilen görüntülere yer verildi. Oktar tarafından 20 yıldır fosil sergilerinin yapıldığı iddia edilen paylaşımlarda, bu sergiler sayesinde evrimin bir aldatmaca olduğunun anlaşıldığı öne sürüldü.



Paylaşımlarda, Oktar’ın fosil sergileriyle evrim teorisini çürüttüğü ileri sürüldü. Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinde sergilerin yapıldığı belirtilen paylaşımlarda, Oktar ve suç örgütüne mensup üyelerin paleontolojik (fosil bilim) birçok Darwinist gencin Allah’ın varlığını kabul ettiğine yönelik iddiada bulunuldu. Yapılan paylaşımlarda fosillerin internet üzerinden kolayca ve legal olarak satın alınabildiği kaydedildi. Görüntülerde geçmiş yıllara ait Taksim Metro Fosil Sergisi adı altındaki görüntülere yer verildi.