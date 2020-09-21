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21.09.2020 - 09:56 | | AA

Okulda ilk gün...

Türkiye genelinde bugün okullar açıldı. Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başladı. Yeni tip korona virüs (Covid-19)’e karşı her türlü sosyal mesafe ve hijyen kurallarının alındığı okullarda anasınıfı ve 1. sınıf öğrencileri bugün ilk derslerine başladı.

Okulda ilk gün...

Bu kapsamda Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde veliler çocuklarını okullara getirdi. Edirne’deki okullara aileleriyle gelen öğrencileri, öğretmenler bahçe kapısında karşıladı. Maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı.

 Öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak okula alındı.

Torununu okula getiren Nail Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecanlı olduklarını söyledi.

 Salgın tedbirlerine uyduklarını belirten Esen, "Koronavirüs nedeniyle okulun bahçesine dahi giremiyoruz. Öğretmenleri öğrencileri okula alıyor. Önlem için herkes kurallara uymalı." diye konuştu.

 Semra Esen de kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak "Devletimizin koyduğu kurallara uymamız gerekiyor. Uymazsak hata bizim olur. Salgını hep birlikte kurallara uyarak yeneceğiz." dedi.

 TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ

 

Tekirdağ'da da aileler okula başlayan çocuklarını okullara getirdi.

 Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler okula alınırken aileler okul dışında bekledi. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre sınıflara yerleştirildi.

 Kırklareli'nde veliler Kovid-19 tedbirlerine uyarak çocuklarını mahallelerindeki okullara getirdi.

 Atatürk İlkokulunda öğrencilere okul bahçesinde Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgi verildi. Daha sonra öğrenciler ateşleri ölçülerek okul binasına alındı. Velilerin ise okula girişlerine izin verilmedi.

 

 

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