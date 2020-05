Okullar açılacak mı, Okullar ne zaman açılacak? MEB o tarihi hedefliyor

Dünya genelinde başgösteren corona virüs salgını her şeyi etkilediği gibi eğitim - öğretimi de olumsuz etkiledi. Corona virüs salgını nedeniyle okullar kapandı ve uzaktan eğitim süreci başladı. Milyonlarca öğrenci, uzaktan eğitim ile derslerine kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün işlenen derslerin tekrar bölümleri de oldukça yararlı oluyor. Fakat her öğrencinin ve her velinin merakla araştırdığı bazı sorular var. Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İşlte Milli Eğitim Bakanlığı'nın hedeflediği o tarih...

OKULLAR AÇILACAK MI?

Son zamanların merakla araştırıldığı okullar açılacak mı sorusu günden güne büyük merak konusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenci ve veli için bir tarih hedeflediklerini duyurdu. Peki okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:

"Okullar şu tarihte açılacak kararını bakanlık olarak alma durumunda değiliz. Bütün bakanlıklardan görüş alınarak bir karar alınacak. Biz 1 Haziran'da kademeli olarak açılmasını istiyoruz ama süreç dinamik.

Bizim 1 Haziran için birden fazla planımız var. İnşallah her şey yolunda gider 1 Haziran'da okulları açarız. Ya da kısmi bir açılmaya gidebiliriz. Önümüzdeki haftalarda şartlara bakacağız, ilgili kuruluşlarla bakacağız ve değerlendireceğiz.

Bir öğrencimiz, çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa bir üst sınıfa geçecek fakat sorumlu olarak geçecek. Biz çocuğun lehine olan kararı vermekteyiz. Yasal olarak da düzenleme yapıldı."

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Türkiye’de Avrupa’nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrenci olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, alınan tüm kararların birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyledi. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.