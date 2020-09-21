Okullar ne zaman açılacak, 2020-2021 hangi sınıflara, kimlere okul açıldı? 21 Eylül'de okullar başladı mı?

Okullar bugün açık mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilmişti. Bugün tekrar okullar kapılarını açıyor. Okulların açılış saati ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki okullar saat kaçta açılacak 2020? İşte okulların açılmasıyla ile ilgili detaylar...

OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı;

Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı ve 1. sınıfları 21 Eylül'de sabah 09.00'da ders başı yapacaklar.

HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

21-25 Eylül Uyum Programı kapsamında anaokulu ve 1’nci sınıf öğrencileri için okullar açılıyor.

UYUM PROGRAMI NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk, 'Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak' dedi.