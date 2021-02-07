Okullar ne zaman açılacak 2021, kaç gün gidilecek? Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların açılacağı tarihi kabine toplantısı sonrası açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konunun detaylarını açıkladı. Peki ilkokul, ortaokul, liseler ve köy okullarında yüz yüze eğitim nasıl olacak?

İLKOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK VE YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

İlkokullar 1 Mart tarihinde açılacak. İlkokul öğrencileri eğitimlerine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler.

8.ve 12.SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için okullar 1 Mart tarihinde açılacak.

KÖY OKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Köy okulları 15 Şubat tarihinde yüz yüze eğitim başlayacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi.

Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, "birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.