Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar açılacak mı?

Dünya çapında salgını devam eden koronavirüs ülkemize tedbir amaçlı birçok alanda yenilik getirdi. Bu yeniliklerden biri de eğitim öğretim hyatının uzaktan devam etmesi. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen online olarak eğitim öğretim döneminden geçiyor. Ara sıra akıllara gelen ilk soru ise okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? İşte 2021 yılı içerisinde okulların yüz yüze eğitim vermesi hakkında bilinenler...

OKULLAR AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih, henüz netleşmedi. Koronavirüs vakalarındaki son durumu göre okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih belirlenecek.

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB çalışma takviminde yer alan bilgiye göre iki hafta planlanan ara tatil üç hafta olarak yeniden düzenlendi. İkinci dönemin ortasında olması planlanan bir haftalık ara tatil ise gerçekleştirilmeyecek. 23 Ocak'ta başlayacak sömestr tatili, 14 Şubat günü son bulacak ve öğrenciler 15 Şubat Pazartesi günü eğitimlerine dönecekler.

15 Şubat tarihinde başlayacak olan 2. dönemin yüz yüze olup olmamasını Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayımlanan koronavirüs tablosundaki rakamlar belirleyecek.