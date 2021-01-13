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13.01.2021 - 11:21 |

Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar açılacak mı?

2020 Mart ayında ülkemizde başlayan koronavirüs salgını eğitim öğretim hayatını da olumsuz etkiledi. O günden bugüne kadar uzaktan eğitim gören milyonlarca öğrenci, 'okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar açılacak mı' arayışına geçiyor. Uzun zamandan sonra artık okulunu, öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşmak isteyen öğrenciler için okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği hakkında merak edilenleri haberimizde topladık.

Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar açılacak mı?

Dünya çapında salgını devam eden koronavirüs ülkemize tedbir amaçlı birçok alanda yenilik getirdi. Bu yeniliklerden biri de eğitim öğretim hyatının uzaktan devam etmesi. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen online olarak eğitim öğretim döneminden geçiyor. Ara sıra akıllara gelen ilk soru ise okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? İşte 2021 yılı içerisinde okulların yüz yüze eğitim vermesi hakkında bilinenler...

OKULLAR AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih, henüz netleşmedi. Koronavirüs vakalarındaki son durumu göre okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih belirlenecek.

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB çalışma takviminde yer alan bilgiye göre iki hafta planlanan ara tatil üç hafta olarak yeniden düzenlendi. İkinci dönemin ortasında olması planlanan bir haftalık ara tatil ise gerçekleştirilmeyecek. 23 Ocak'ta başlayacak sömestr tatili, 14 Şubat günü son bulacak ve öğrenciler 15 Şubat Pazartesi günü eğitimlerine dönecekler.

15 Şubat tarihinde başlayacak olan 2. dönemin yüz yüze olup olmamasını Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayımlanan koronavirüs tablosundaki rakamlar belirleyecek.

 

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara aşıda randevu sistemini anlattıSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, analiz çalışmaları tamamlanan Covid-19 aşılarının uygulamasında randevu sistemini anlattı. Prof. Dr. Kara, "Öncelikle e-Nabız üzerinden veya sağlık kayıt sistemleri üzerinden aşı sırasının sizde olup olmadığını değerlendireceksiniz. Eğer yaşınız 65 yaşın üstündeyse sıranız geldiyse aşı olabileceğinizle ilgili bilgi çıkacak. Aşı sıranızın geldiğini gördükten sonra sistem üstünden randevu alacaksınız" dedi.
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