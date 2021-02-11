Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar açılacak mı: İlkokul, ortaokul, lise...

Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim olarak devam eden eğitim-öğretim hayatında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz tarihlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihe yönelik açıklama yaptı. İlk olarak kademeli olarak başlatılacak olan okulların açılış tarihi şu şekilde:

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, okulların açılış tarihine vurgu yaptı. Selçuk şunları söyledi;

15 Şubat pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Okul öncesine verdiğimiz önem bellidir. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik. İlkokullarımız açılması kararını verdik, yine seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak devam edecektir.

1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrencilerimiz de tam zamanlı olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Bu durumda çocuklarımız uzaktan eğitime devam edecek, devamsızlık sayılmayacak.

5,6 VE 7’LER UZAKTAN EĞİTİME DEVAM

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.