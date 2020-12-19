Okullar ne zaman açılacak 2021, sınavlar yapılacak mı? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

Koronavirüs salgınından dolayı 2020-2021 Eğitim yılı uzaktan eğitime devam ediyor. Televizyon veya internet üzerinden derslerini takip eden öğrenciler, uzaktan eğitimin ne zaman biteceğini öğrenmek istiyor ve okullar ne zaman açılacak sorusunu yöneltiyor. İşte MEB tarafından duyurulan uzaktan eğitim bitiş tarihi, yarıyıl tatili tarihi ve ikinci dönemin ara tatil tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

SINAVLAR YAPILACAK MI?

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

HANGİ OKULLAR AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı gerçekleştirdi;"Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir."

MEB, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu açıklamayı paylaştı; "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."