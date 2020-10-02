Okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak, 5 Ekim'de baÅŸlÄ±yor mu? 81 ile genelge gÃ¶nderildi



Okullar aÃ§Ä±lacak mÄ± sorusunun cevabÄ± hala oldukÃ§a merak ediliyor. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, bu akÅŸam yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada oldukÃ§a Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ±lar paylaÅŸtÄ±. Peki okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak? Ä°ÅŸte SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±...



OKULLAR NE ZAMAN AÃ‡ILACAK?Â



9. 10. 11. ve 12. sÄ±nÄ±flarÄ±n okula baÅŸlayacaÄŸÄ± tarihle ilgili son geliÅŸmeler veli ve Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan resmi aÃ§Ä±klamalarla takip ediliyor. MEB'in aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, kademeli eÄŸitimde ilk etapta ilkokul 1. sÄ±nÄ±f ve okul Ã¶ncesi sÄ±nÄ±flar yÃ¼z yÃ¼z eÄŸitime tabi tutulacak, diÄŸer sÄ±nÄ±flar ise EBA TV Ã¼zerinden online eÄŸitimlerine devam edecek. Bakan SelÃ§uk liseler ve diÄŸer sÄ±nÄ±flarla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "DiÄŸer sÄ±nÄ±flarla ilgili birkaÃ§ hafta sonra tekrar bir deÄŸerlendirme yapÄ±lacak." dedi. Bilim Kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yapan Bakan Koca okullarÄ±n durumuyla ilgili bilgiler verdi. Ä°ÅŸte, ayrÄ±ntÄ±lar.



BAKAN KOCA: "ÅžU ANA KADAR..."



SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, kritik Bilim Kurulu ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu. YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimde okullarÄ±n durumuyla ilgili bilgiler veren Bakan Koca ÅŸunlarÄ± ifade etti;

Åžu ana kadar hazÄ±rlÄ±k ve 1. sÄ±nÄ±flarla ilgili ciddi bir sorun yaÅŸamadÄ±k. Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Kabine toplantÄ±sÄ±nda da bilim kurulunun Ã¶nerisi gÃ¼ndeme alÄ±nmÄ±ÅŸ olur.

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki haftalar bilim kurulunun dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼, 2 sÄ±nÄ±flar, 8. sÄ±nÄ±flar ve 12 sÄ±nÄ±flar iÃ§in Ã¶nerisi var. Karar aÅŸamasÄ±na gelirse zaten aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ olur.



GENELGE GÃ–NDERÄ°LDÄ°! 5 EKÄ°M'DE...



Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk imzasÄ±yla illere gÃ¶nderilen genelgede, 5 Ekim pazartesi gÃ¼nÃ¼ Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Ã‡ok ProgramlÄ± Anadolu Liseleri, Mesleki EÄŸitim Merkezleri, GÃ¼zel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayÄ±mlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanÄ±mlarÄ±nÄ±n yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimlerine tÃ¼m sÄ±nÄ±f seviyelerinde baÅŸlanacaÄŸÄ± duyuruldu.