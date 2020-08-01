Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar açılacak mı? MEB duyurdu
Bugün Ağustos ayının ilk günü...Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılma tarihi olarak Ağustos ayına değinince, yeni ayın ilk gününden itibaren milyonlarca öğrenci arayışa koyuldu. Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar açılacak mı soruları yoğun ilgi görüyor. MEB merakla araştırılan bu soruların yanıtlarını paylaştı. İşte okulların açılacağı o tarih...
Mart ayında ülkemizde ilk koronavirüs vakasının çıkmasıyla birlikte ardından geniş önlemler alındı. Alınan tedbirler arasında okulların kapatılıp, uzaktan eğitime geçilmesi de yer aldı. 2019-2020 Eğitim yılının ikinci dönemi, uzaktan eğitim şeklinde tamamlandı. Yeni yıl için de büyük merak başladı. Peki bu yıl okullar açılacak mı? 2020-2021 Eğitim yılında okullar ne zaman açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 2020-2021 eğitim öğretim takvimi ile ilgili 81 ilin valiliğine genelge gönderildi. Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da,
yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat'ta,
ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan'da yapılacak -
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
2020-2021 Eğitim yılı 18 Haziran'da sona erecek.