Okullar ne zaman açılıyor? Corona virüsü tatili uzatıldı mı?

Corona virüsü dünyayı etkisi altına alırken Türkiye'de de bilanço gittikçe artıyor. Vaka sayısının artmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler okul tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. sıklıkla "Okullar ne zaman açılacak? Corona virüsü tatili uzatıldı mı?" sorusuna cevap aranıyor.

OKUL TATİLİ UZATILDI MI?

Corona virüsü nedeniyle okul tatilinin uzatılıp uzatılmadığı hakkında şu an bir açıklama yok. Durumun seyrine göre bugün bir açıklama yapılması bekleniyor.

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ATEŞ KARA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı. Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Ülkemizde daha vaka görülecektir. Bugün sayı 47, belki bu 57, 67 de olabilir. Ama dikkat ettiğimiz müddetçe bizim eğrimiz çok küçük kalacak. Önümüzdeki 1,5-2 aylık periyodu da bu şekilde atlatabilirsek, o zaman Türkiye bu salgını en başarılı yenen ülkelerden biri haline gelecek" dedi. Prof. Dr. Ateş Kara, corona virüs tedbirlerine ilişkin DHA'ya açıklamada bulundu. Prof. Dr. Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı.

Şu andaki vakalara bakıldığında ya yurt dışından direkt ya da yurt dışından gelenlerle ilişkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kara, "Hala ülke içerisinde dolaşımın olmadığını bildiğimiz için ekstra bir önlem almaya bugün gerek yok. Ama yarın baktık ki farklı bir vakamız var, farklı bir şekilde seyrediyor, o zaman bu önlemler direkt olarak lokantaların kapatılması, alışveriş merkezlerinin tamamen kapatılması, marketlerin belirli saatlerde çok az sayıda veya belirli sayıda kişinin içeride bulunmasını sağlayacak şekilde açık kalmasının organize edilmesini sağlayacak şekilde olabilir" dedi.