Okullar ne zaman başlayacak, hangi tarihte açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitiyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca okulların kapatılmasının ardından uzaktan eğitime geçildi. Konuyla ilgili olarak en çok okulların ne zaman başlayacağı ve uzaktan eğitim hangi tarihte biteceği tartışılıyor. İşte merak edilen soruların cevaplarına ilişkin tüm ayrıntılar..

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Gazetesi Eğitim Müdürü Nuran Çakmakçı: Ramazan Bayramı sonrası herhangi bir aksilik olmazsa ve her şey yolunda giderse açılış hazırlıkları başlıyor ve haziranda okul kapıları açılıyor. İlk etapta Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek 8’inci sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek 12’nci sınıf öğrencileri okula çağrılacak. Pandeminin yarattığı kaygıyla birlikte sınav stresi artan öğrencileri öğretmenleriyle, sınıfla buluşturarak biraz olsun rahatlatmak hedefleniyor.

Şimdiden söyleyeyim bu öğrencilerin devam zorunluluğu yok, yani okula gitmek isteğe bağlı olacak. Ders programlarının da tüm gün değil esnek olması planlanıyor. Yani öğrenciler birkaç saatliğine okullarında kalacaklar. Sınıfların seyreltilmiş olması için de çalışmalar yapılıyor. Sağlık koşulları dikkate alınarak sınıf mevcutları azaltılacak. Bu arada 4’üncü sınıfların haziran başında okula çağrılıp çağrılmayacağı üzerinde çalışıldığını da söylemekte yarar var.

Tabii bütün bu hazırlıklar yapılırken öğrencilerin nasıl okula geleceği, servis ve yemek imkânlarının nasıl olacağı da konuşuluyor. Bu konuda senaryolar üzerinde çalışmalar yapılıyor.



UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTİYOR?

Kabine toplantısı sonrası alınan okulların bir daha açılmayacağı karar sonrasında öğrenciler ve öğrenci velileri uzaktan eğitimin akıbetini merak etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı ve uzaktan eğitimin 19 Haziran’a kadar devam edeceğini söyledi.