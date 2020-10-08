Okullar açılacak mı, liseler 12 Ekim'de başlıyor mu? 81 ile genelge gönderildi ve

Tüm Türkiye okulların ne zaman açılacağına ilişkin araştırmalar yapmaya devam ediyor. Dünyada 2020 yılının en çok konuşulan konusu olan koronavirüs nedeniyle okullara ara verilmiş durumda. Vatandaşlar ve öğrenciler ise okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son açıklamaları...



Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız.

Aşamalı geçiş planlamamız sorunsuz olarak ilerliyor.

12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık ve öğrencilerimiz, 2 gün okulda olacaklar. Yüz yüze eğitime başlama konusunda, isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenler için uzaktan eğitim devam edecek ve devamsız sayılmayacaklar.

Sınıf mevcudu azaltılacak ve ders süreleri kısaltılacak.

Bilgisayar ve internet konusunda 12 bin 111 EBA destek noktası oluşturduk. Bilgisayar ve internet konusunda sorun yaşayan öğrencilerimiz, buradan EBA'ya bağlanabilecekler.

İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet ulaştırılacak. Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimleri de karşılanacak.

Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım.

Okula devam etmeyenler EBA içeriğinden sorumlu olacak