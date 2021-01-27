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27.01.2021 - 10:13 |

Okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi sınıflara açılacak? 2020 - 2021 Eğitim Yılı

2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönemi koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim olarak tamamlandı. 22 Ocak 2021 tarihinde sona eren 1. Dönem sonrasında milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Halen tatili devam eden öğrenciler, okullar ne zaman açılacak, hangi sınıflara okullar açılacak sorularını peş peşe soruyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise bir tarih belirterek öğrencileri ve velileri meraklandırdı. Peki okullar ne zaman açılacak 2021?

Okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi sınıflara açılacak? 2020 - 2021 Eğitim Yılı

Koronavirüs salgını devam ediyor. Fakat alınan tedbirler sonrasında günden güne vaka oranı azaldı, ölüm sayısı düştü. Alınan koronavirüs önlemleri arasında okulların uzaktan eğitim görmesi de vardı. Şimdilerde yarıyıl tatilinde olan milyonlarca öğrenci, 2. Dönem için meraklanıyor. Okullar ne zaman açılacak, hangi sınıflara okullar açılacak soruları yoğun ilgi görüyor. İşte MEB tarafından milyonlarca öğrenciye yanıt...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında '15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var' demişti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinin sona ereceği 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlandıklarını bildirdi.

Yarıyıl tatili sonrasındaki planlamaları ile tablet bilgisayar dağıtımlarının geldiği noktaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500 bin hedefimize çok yakınız."

 

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