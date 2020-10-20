Okullar ne zaman açılacak? Son dakika ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?

Okulların açılma tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. 1,2,3,4,8 ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Diğer sınıfların okula başlayacağı tarih ise araştırılıyor. 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak 2020?

O SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

2,3,4,8 VE 12.sınıflar 12 Ekim 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başladı.

5,6,7,9,10 VE 11.SINIFLARA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun üniversitede yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine şu açıklamayı yaptı; "Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.