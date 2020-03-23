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23.03.2020 - 20:59 |

Okullar ne zaman açılacak, tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama: Okullar hangi tarihte başlıyor?

Okullar ne zaman açılacak? sorusunun cevabı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılırken, Miili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Corona virüsü nedeniyle alınan tedbirler arasında yer alan okulların tatil olması hakkında konuşan Miili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'okullar ne zaman açılacak' sorusunu şu şekilde cevapladı...

Okullar ne zaman açılacak, tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama: Okullar hangi tarihte başlıyor?

Son dakika haberlere göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağına ilişkin, "Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Bu nedenle, bu şartlarda ne olur, ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var. Fakat biz bunu, kamuoyuna resmi olarak en kısa zamanda açıklayacağız." dedi. Öte yandan Bakan Selçuk, LGS,YKS gibi büyük sınavı online olarak yapabilecek bir alt yapının  bulunmadığına değindi.

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Selçuk, uzaktan  eğitimin uzayıp uzamayacağına ilişkin soru üzerine, Milli Eğitim Bakanlığının bu  kararı kendi başına almadığını belirtti.

Bunun Türkiye ile ilgili bir mesele olduğunu vurgulayan Selçuk, konuyu  hassasiyetle takip ettiklerini ve Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde  olduklarını söyledi.

Selçuk, "Bilim Kurulu'nun önerileri var, yani süreç şu şekle doğru  evriliyor, şu tedbirler alınması gerekir' diye. Çok kısa bir zaman içerisinde  bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Ama bu süreç, toplumu da dünyayı da  oldukça zorluyor. Bu nedenle bu şartlarda ne olur, ne olmaz elbette herkesin bir  değerlendirmesi var. Fakat biz bunu, kamuoyuna resmi olarak en kısa zamanda  açıklayacağız." diye konuştu.

Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bugün ve yarın  görüşeceklerini vurgulayarak, sonrasında Bilim Kurulunun verileri üzerinden  değerlendirme yapılacağını dile getirdi.

Okulların hemen açılması veya bu sürecin uzamasına ilişkin tüm  senaryoların hazır olduğuna işaret eden Selçuk, liselere ve üniversiteye geçiş  sınavlarına ilişkin soru üzerine şu bilgileri verdi:

"LGS, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili. YKS ise ÖSYM ve YÖK ile  ilgili. LGS ile ilgili biz ilkesel olarak sınavların zamanında yapılmasını çok  önemseriz. Çünkü sınava hazırlık bir maraton koşusudur ve belirli stres  basamaklarından geçilerek yaşanır. Dolayısıyla öğrencilerimizin sınava  hazırlıklarıyla ilgili bir değişiklik, başka streslere yol açabilir. Prensip  olarak biz sınavı zamanında yapmak isteriz. Ama koşullar başka bir şey  gerektirirse diye bu yüzden 3 ayrı sınav senaryosu da  var. YKS ile ilgili kararı  da tabii ki de YÖK ve ÖSYM verecek. Onlarla da istişare içerisindeyiz."

Sınavların online olarak yapılıp yapılamayacağına ilişkin soru üzerine  Selçuk, bu çapta bir büyük sınavı online olarak yapabilecek bir alt yapının  bulunmadığına değindi.

Bakan Selçuk, "Sınavların uzaktan yapılması söz konusu değil." dedi.

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin okula gitme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri veya televizyon vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Eve gitmemek için yola uzandıAnkara'da, yasağa rağmen dışarıya çıkan yaşlı vatandaş, polis tarafından eve götürülmek istenince yere uzandı. Uzun uğraşlar sonucu polis tarafından ikna edilen kişi evine götürüldü.
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