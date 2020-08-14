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14.08.2020 - 23:31 |

Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Okulların ne zaman açılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 2020-2021 Eğitim yılının başlangıcı için yeni tarih duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan okulların açılacağı tarih için arayış devam ediyor. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Koronavirüs salgınından dolayı ileri tarihe ertelenen yüz yüze eğitimin yeni tarihi ise haberimizde...

Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve velinin merak içinde araştırdığı okulların açılacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Önümüzdeki yılın eğitimi hakkında tarih veren Bakan Selçuk, hem uzakten eğitimin hem de yüz yüze eğitimin tarihlerini açıkladı.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzaktan eğitim 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar, yüz yüze eğitime 21 Eylül 2020 tarihinde başlayacak.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İsteyen özel okullar 17 Ağustos itibariyle uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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