Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve velinin merak içinde araştırdığı okulların açılacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Önümüzdeki yılın eğitimi hakkında tarih veren Bakan Selçuk, hem uzakten eğitimin hem de yüz yüze eğitimin tarihlerini açıkladı.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzaktan eğitim 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar, yüz yüze eğitime 21 Eylül 2020 tarihinde başlayacak.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İsteyen özel okullar 17 Ağustos itibariyle uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.