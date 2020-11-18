MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim bitti mi, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
ABONE OL
18.11.2020 - 19:47 |

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim bitti mi, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

2020-2021 Eğitim yılı ile ilgili meraklı arayış tekrardan başladı. Geçtiğimiz günlerde kademeli olarak açılmaya başlayan sınıflar yüz yüze eğitim görüyordu. Fakat son günlerin koronavirüs vaka sayıları arttıkça yeni önlemler alınmaya başladı. Bunlardan biri de eğitim öğretim kararı oldu. Milyonlarca öğrenci okullar ne zaman açılacak, yüz yüz eğitim bitti mi, uzaktan eğitim ne zaman başlıyor sorularına cevap arıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında yapılan açıklama...

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim bitti mi, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

17 Kasım günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüse karşı yeni önlemler alınmaya başladı. 81 ili ilgilendiren bu kısıtlamalar öğrencileri de meraklandırdı ve arayışa geçirdi. Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim bitti mi, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? soruları ilgiyle araştırılmaya başladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edeceğiz. 31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek" açıklamasını yaptı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTTİ Mİ?

Kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitime ara verildi.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hafta içi her gün TRT - EBA kanalları üzerinden uzaktan eğitim işlenmeye devam ediyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sınavlar iptal mi, ertelendi mi? Sınavlar olacak mı, nasıl, ne zaman olacak? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite sınavları...

 

    Japonya’da robot garsonlar görev başındaJaponya’daki bir kafe robot garsonları ile dikkatleri üzerine çekti. Servi adındaki robotlar, garsonluk görevleri dışında müşterilerle sohbet de ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uzaktan eğitimde sınavlar olacak mı, ertelendi mi, iptal mi oldu? MEB duyurdu: Sınavlar...

    Uzaktan eğitimde sınavlar olacak mı, ertelendi mi, iptal mi oldu? MEB duyurdu: Sınavlar...

    Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

    Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

    8 dakika sonra gökte kayboldu

    8 dakika sonra gökte kayboldu

    Tekirdağ Valiliği açıkladı: Çanakkale Şehitliği'ndeki kemikler zarar görmedi

    Tekirdağ Valiliği açıkladı: Çanakkale Şehitliği'ndeki kemikler zarar görmedi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet