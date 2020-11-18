17 Kasım günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüse karşı yeni önlemler alınmaya başladı. 81 ili ilgilendiren bu kısıtlamalar öğrencileri de meraklandırdı ve arayışa geçirdi. Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim bitti mi, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? soruları ilgiyle araştırılmaya başladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edeceğiz. 31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek" açıklamasını yaptı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTTİ Mİ?

Kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitime ara verildi.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hafta içi her gün TRT - EBA kanalları üzerinden uzaktan eğitim işlenmeye devam ediyor.