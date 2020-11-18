Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim bitti mi, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
2020-2021 Eğitim yılı ile ilgili meraklı arayış tekrardan başladı. Geçtiğimiz günlerde kademeli olarak açılmaya başlayan sınıflar yüz yüze eğitim görüyordu. Fakat son günlerin koronavirüs vaka sayıları arttıkça yeni önlemler alınmaya başladı. Bunlardan biri de eğitim öğretim kararı oldu. Milyonlarca öğrenci okullar ne zaman açılacak, yüz yüz eğitim bitti mi, uzaktan eğitim ne zaman başlıyor sorularına cevap arıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında yapılan açıklama...
17 Kasım günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüse karşı yeni önlemler alınmaya başladı. 81 ili ilgilendiren bu kısıtlamalar öğrencileri de meraklandırdı ve arayışa geçirdi. Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim bitti mi, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? soruları ilgiyle araştırılmaya başladı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edeceğiz. 31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek" açıklamasını yaptı.
YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTTİ Mİ?
Kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitime ara verildi.
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hafta içi her gün TRT - EBA kanalları üzerinden uzaktan eğitim işlenmeye devam ediyor.