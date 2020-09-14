Yüz yüze eğitime geçilmesine son bir hafta kaldı. Öğrenci ve veliler sürecin nasıl işleyeceğini çok önemsiyorlar... Koronavirüs kabusu devam ederken sıklıkla Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ertelendi mi? sorusuna cevap aranıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağını açıklamıştı. Bakanlık yüz yüze eğitimin kademeli şekilde artırılacağını belirtmişti. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bugün tüm okullara yazı gönderdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimine ilişkin açıklamaların yer aldığı Bakan Ziya Selçuk imzalı yazıda, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin detayları yer aldı.

Okullar için alınan kararda fikir ayrılığı

Son dakika ayrıntılarını içeren yazıda yüz yüze eğitime, İlişkin şu maddelere dikkat çekildi.

1: Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül 2020 tarihinde sadece bir gün okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul birinci sınıflarda uyum programı, yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

2: Yüz yüze uyum eğimlerinin hangi gün olacağı okul yönetimince planlanacaktır.

3: Okulun fiziki şartları da dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacaktır. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okulla gelecekleri günler, birbirinden farklı olacaktır.

4: Okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin okullardaki yüz yüze eğitime katılması zorunlu olmayıp velinin isteğine bağlı olacaktır.

5: Okul öncesi eğitimde günde 30'ar dakikalık beş etkinlik saati süreyle uyum eğitimi yapılacaktır.

6: Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada iki gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık beş etkinlik saati süreyle eğitim yapılacaktır. Diğer taraftan okul öncesi eğitimde 21 Eylül 2020 tarihine kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitime devam edilecektir.

7: Okul öncesi eğitimde yerleşim yerini genel şartları, çocukların hazır bulunuşluk düzeyleri ve ihtiyaçları da dikkate alınarak eğitim programının gelişim alanları, kazanım, gösterge ve kavramlar bazında her öğretmen tarafından kendi sınıfına özgü biçimde ele alınması sağlanacaktır.

8: İlkokul birinci sınıflarda her biri 30'ar dakikalık beş saati süreyle uyum eğitimi yapılacaktır.

9: Uyum haftasından sonraki 28 Eylül- 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ilkokul birinci sınıflarda haftada iki gün yüz yüze eğitim yoluyla dersler işlenecek, ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek olup okul müdürlükleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin koruması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli b-planlamalar yapılacaktır.

10: İlkokul birinci sınıflarda yer alan diğer dersler ve ders saatleri uzaktan eğitim yoluyla canlı ders, EBA TV ve EBA portal uygulamalarıyla işlenecek.

11: İlkokul birinci sınıf derslerine ilişkin öğretim programlarındaki bütün kazanımların yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla bir bütün şeklinde işlenmesi sağlanacak ve derslerin işlenmesi sırasında bakanlığımızca yayınlanan basılı ve dijital içeriklerden yararlanılacaktır.