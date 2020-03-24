Okullar ne zaman açılıyor? Bakan Koca açıkladı! Son dakika okul tatili uzayacak mı?

Dünyaya yayılan corona virüs vakasının Türkiye gelmesi üzerine okullar tatil edildi. 23 Mart tarihinde ise öğrenciler uzaktan eğitime başladı.Okulların ne zaman açılacağı sorusuna ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Peki okullar ne zaman açılıyor? Tatil uzayacak mı? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası gerçekleştirdiği açıklamalarda; “Milli Eğitim Bakanlığı'mızla çarşamba günü Bilim Kurulumuza katılmak üzere bugün konuştuk. Dolayısıyla Bilim Kurulu'nda çarşamba günü eğitim konusunu gündemimize almış olacağız.” dedi.

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk;

"Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Bu nedenle, bu şartlarda ne olur, ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var. Fakat biz bunu, kamuoyuna resmi olarak en kısa zamanda açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI

Uzaktan eğitim süreci başladı. EBA TV yayın kanalları öğrencilerle buluşuyor.

HANGİ KANALLARDA OLACAK?

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacaktır.

EBA TV YAYINLARININ TEKRARLARI VAR MI?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek.

EBA DERS TEKRAR SAATLERİ NEDİR?

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 - 21:00