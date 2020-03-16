Miili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde tatil açıklaması yapıldı. Beştepe'de gerçekleştirilen zirvenin ardından kararlar peş peşe açıklandı. Nisan ayında gerçekleştirilmesi beklenen ara tatil öne çekildi ve 16 Mart tarihinden itibaren tatil başladı. Peki Okullar ne zaman açılıyor? Kaç gün tatil? Corona virüsü nedeniyle tatil olan okulların başlama tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

MEB Bakanı Selçuk, 16-30 Mart'taki 2 haftalık tatilde öğrencilerden ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica etti.

23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacakları alternatifler üzerinden, evdeki uzaktan eğitim süreçlerinin başlayacağını anımsatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ücretsiz 3 GB internet erişimi"

"Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak. Bu kapsamda, ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacak. Bununla ilgili olarak hangi teknolojiyle hangi içeriği hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre hangi araç, internet mi, televizyon mu, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarın gün mü, 24 saat mi, senkron mu, asenkron mu olacak bunlarla ilgili de tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. Bunu sizlerle de paylaşacağız. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrencilerimiz, EBA Akademik Destek platformu üzerinden, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine EBA üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir. EBA kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi imkanı sağlandığını buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz."

Selçuk, bakanlık uzmanları tarafından uzaktan eğitim süreçleriyle ilgili tüm aşamaların en ince detaylarına kadar çalışılarak, öğrencilerin hizmetine hazır hale getirildiğini dile getirdi.

Veliler ve öğrencilerin tüm bu süreçte neler yapacaklarını Eğitim Bilişim Ağı, "eba.gov.tr" ve bakanlığın internet sitelerinden takip edebileceklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"İlkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz normal eğitim temposunda teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda isterlerse gerek televizyonlardan gerekse de internet bağlantılı mobil cihaz veya bilgisayarlarından derslerine devam edebilirler. TRT kanallarındaki ders anlatım programlarıyla ilgili tüm detaylar "eba.gov.tr" internet adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. İnternet ortamında ise EBA Platformumuzdan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, kendi öğretmenleri ve sınıf grupları ile iletişim kurmaya devam edebilecekler. Kişiye özel, akıllı sistemimizle zengin ve etkileşimli dijital eğitim içeriklerimiz okullara olan ihtiyacı tatil sürecinde en aza indirecek şekilde hazırdır. Bu içeriklere erişecek herkese de ücretsiz internet sağlanmıştır. Ayrıca, tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır."