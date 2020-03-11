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11.03.2020 - 14:13 |

Okullar tatil mi? Yarın okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama...

Türkiye'de ilk corona virüsüne rastlandı. Virüsün Türkiye'ye sıçramasından sonra önlem amacıyla okulların tatil olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Öğrenciler ve veliler tedirgin olurken sık sık Bugün okullar tatil mi? Corona virüsü nedeniyle okullar tatil mi? soruları sorulmaya başlandı.

Okullar tatil mi? Yarın okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama...

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve corona virüsü Türkiye'ye de sıçradı. Corona vürüsü nedeniyle dünya genelinde yüzlerce kişi ölürken virüsün Türkiye'ye de rastlanmasının ardından tedirgin olan vatandaşlar özellikle okulların tatil olup olmayacağını sorguluyor. İşte detaylar...

BAKAN SELÇUK DA KATILACAK

Bugün yapılacak Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılacağı açıklandı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILACAK

Gelen son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüsü nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak ''Ortak açıklama yapılacak'' dedi.

YÖK ACİL TOPLANDI

YÖK Başkanlığı, 207 üniversite rektörünü Koronavirüs'le ilgili üniversitelerin durumunu değerlendirmek için bu akşam saat 18:00'de Ankara'ya acil toplantıya çağırdı.

Erdoğan için corona virüs önlemi! Adım adım takip ettiCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı için TBMM'deydi. Ancak bugün bir kişi daha dikkat çekti. Özel bir termal kamerayla bir ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki kalabalığı kesintisiz şekilde izlemeye devam etti.
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