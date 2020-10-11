TÃ¼m TÃ¼rkiye'nin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± OkullarÄ±n ne zaman aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin sorulara resmi aÃ§Ä±klamalar geldi. 2020-2021 EÄŸitim-Ã–ÄŸretim yÄ±lÄ± uzaktan eÄŸitimle baÅŸladÄ±. Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada oldukÃ§a Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ±lar paylaÅŸtÄ±. Peki okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak? Ä°ÅŸte son dakika aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±...



OKULLAR NE ZAMAN AÃ‡ILACAK? HANGÄ° SINIFLAR OKULA GÄ°DECEK?

MEB tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan duyuruda 12 Ekim Pazartesi gÃ¼nÃ¼ okullarÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± belirtildi. Bakan SelÃ§uk, ilkokul 1'inci sÄ±nÄ±flarla birlikte, 12 Ekim tarihinde 2. 3. 4. 8. ve 12. sÄ±nÄ±flarda yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

OKUL KAÃ‡ GÃœN, DERSLER KAÃ‡ SAAT OLACAK?

ilkokul 1, 2, 3 ve 4'Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±f ile ortaokul 8'inci sÄ±nÄ±flarda haftada 2 gÃ¼n, toplam 12 ders saati (2 gÃ¼n, 6 6), imam hatip ortaokullarÄ±nda ise haftada 2 gÃ¼n, toplam 14 ders saati (2 gÃ¼n, 7 7 ) uygulanacak.

Lise hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±flarÄ± ve 12'inci sÄ±nÄ±flarda ise haftada 2 gÃ¼n toplam 16 ders saati (2 gÃ¼n, 8 8) yapÄ±lacak.

SÄ±nÄ±flar, Ã¶ÄŸrenci mevcudu doÄŸrultusunda sosyal mesafeye gÃ¶re gruplara ayrÄ±lacak, her ders sÃ¼resi 30 dakika, dersler arasÄ± dinlenme sÃ¼resi de 10 dakika olarak uygulanacak.

AyrÄ±ca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sÄ±nÄ±flarda valilik kararÄ±yla cumartesi gÃ¼nleri de okullarda yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim faaliyetleri gerÃ§ekleÅŸtirilebilecek.

Okul Ã¶ncesi eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nda ise haftada 5 gÃ¼n ve gÃ¼nde 6 etkinlik saati olacak ÅŸekilde yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim yapÄ±lacak.

KÃ¶y ve benzeri seyrek nÃ¼fuslu yerleÅŸim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n sÄ±nÄ±f seviyelerinde il hÄ±fzÄ±ssÄ±hha kurullarÄ±nÄ±n il/ilÃ§e milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleriyle iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde alacaÄŸÄ± kararlar doÄŸrultusunda derslerin tamamÄ± yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim yoluyla iÅŸlenecek.

BirleÅŸtirilmiÅŸ sÄ±nÄ±f uygulamasÄ± yapan ilkokullarÄ±n tamamÄ±nda dersler yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimle verilecek.

Ä°lkokul ve ortaokullarda TÃ¼rkÃ§e, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, T.C. inkÄ±lap tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi, yabancÄ± dil dersleri yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim yoluyla yapÄ±lacak.

Ä°mam hatip ortaokulu 8'inci sÄ±nÄ±flarda ise TÃ¼rkÃ§e, matematik, fen bilimleri, T.C. inkÄ±lap tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi, yabancÄ± dil, Kurâ€™an-Ä± Kerim ve ArapÃ§a dersleri yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim yoluyla iÅŸlenecek.

Lise hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±flarÄ±nda ve 12'inci sÄ±nÄ±flarda ise haftalÄ±k ders Ã§izelgelerinde gÃ¶sterilen ortak, seÃ§meli ve mesleki derslerden okul yÃ¶netimince belirlenenler yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimle, bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalanlar ise uzaktan eÄŸitim yoluyla verilecek.

YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim dÄ±ÅŸÄ±nda kalan tÃ¼m dersler uzaktan eÄŸitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eÄŸitimlerde bir ders sÃ¼resi 30 dakika olarak planlanacak, Ã¶ÄŸrencilerin uzaktan eÄŸitim yoluyla desteklenmelerine yÃ¶nelik tedbirler okul yÃ¶netimlerince alÄ±nacak.