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09.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Okyanuslar tabiatın gözyaşları olmasın’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Deniz ve okyanus, dünyadaki tüm ülkelerin ortak sınırıdır. Bu nedenle ortak bir vicdanla hareket etmemiz gerekiyor. Sıfır Atık felsefesini denizleri de kapsayan bir yaşam biçimi haline getirebilirsek, engin mavilikleri geleceğe taşıyabiliriz” dedi.

‘Okyanuslar tabiatın gözyaşları olmasın’

Twitter hesabından 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü dolayısıyla paylaşım yapan Emine Erdoğan, “#WorldOceansDay, #SıfırAtıkMavi” etiketleriyle paylaştığı tweetlerinde şunları kaydetti:

“Su hayattır. Okyanuslar ise sayısız yaşam türünün yuvasıdır. 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü’nde okyanusların, denizlerin ve kıyıların temizliğinin, dünyamız için hayati öneme sahip olduğunu bir kere daha  hatırlayalım. Deniz ve okyanus, dünyadaki tüm ülkelerin ortak sınırıdır. Bu nedenle ortak bir vicdanla hareket etmemiz gerekiyor. Sıfır Atık felsefesini denizleri de kapsayan bir yaşam biçimi haline getirebilirsek, engin mavilikleri  geleceğe taşıyabiliriz. Çocuklarımız, sularında balıktan çok plastiğin yüzdüğü  bir geleceği hak etmiyor. Okyanuslar tabiatın döktüğü gözyaşları olmasın.”

 

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