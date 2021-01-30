MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Olta ile çekemedi! Dev balığı kucaklayıp çıkardı
ABONE OL
30.01.2021 - 15:28 |

Olta ile çekemedi! Dev balığı kucaklayıp çıkardı

Antalya'nın Kaş ilçesinde arkadaşlarıyla denize açılan kişinin, oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkarttığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olta ile çekemedi! Dev balığı kucaklayıp çıkardı
Antalya'da bir kişi oltasına takılan balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı
Antalya'da bir kişi oltasına takılan balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı
Antalya'da bir kişi oltasına takılan balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Özgür Sarıoğlu, beş arkadaşıyla Akçagerme Plajı açıklarında tekneyle avlanmaya çıktı. Sarıoğlu'nun oltasına 1,5 metre 17 kilogramlık balık takıldı. Balığı sudan çıkaramayan Sarıoğlu, kıyafetleriyle atladığı denizden balığı kucaklayarak tekneye çıkardı. 

Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oltasına takılan balığı görünce çok şaşırdığını ifade etti.

Balığın bir anda oltadan kurtulduğunu belirten Sarıoğlu, "Oltayı çekmeye çalışırken misina koptu. Kepçe kullanmayı denedik ancak başarılı olamadık. Ben de o heyecanla hemen suya atladım, ellerimle balığı tuttum." dedi.

Öte yandan, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Olta ile çekemedi Dev balığı kucaklayıp çıkardı

 

 

Buz tutan göle düşen çocukları kurtarırken kendileri de göle düştüRusya’nın Krasnodor bölgesinde buz tutan göle düşen çocukları donmaktan kurtarmaya çalışan köy sakinleri de göle düştü. Çocuklar uzun uğraşlar sonucu kurtarılırken, o anlar sosyal medyada viral oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sevgilini göremedi, tramvay hattına girdi! Seferler durdu

Sevgilini göremedi, tramvay hattına girdi! Seferler durdu

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

AÖF sonuçları AÇIKLANDI, sorgulama ekranı için TIKLA: 2021 Güz Dönemi AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası...

AÖF sonuçları AÇIKLANDI, sorgulama ekranı için TIKLA: 2021 Güz Dönemi AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet