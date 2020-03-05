05.03.2020 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara
Ölüm dosyasında takipsizlik kararı
AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde çalışan Özbekistan uyruklu Nadira Kadirova’nın (23) ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
PAŞA ALYURT Ankara
Kararla ilgili değerlendirmede, genç kadının olaydan önce odanın kapısını içeriden kilitlediği, odada yalnızken daha önceden sakladığı Ünal’a ait silahı ateşleyerek intihar ettiği belirtildi. Kararda, “Kadirova’yı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intihara yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayda bir başkasına atfı kabil herhangi bir kast, kusur ya da ihmalin bulunmadığı değerlendirilmiştir” denildi.
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