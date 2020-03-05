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05.03.2020 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara

Ölüm dosyasında takipsizlik kararı

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde çalışan Özbekistan uyruklu Nadira Kadirova’nın (23) ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Ölüm dosyasında takipsizlik kararı
PAŞA ALYURT Ankara

Kararla ilgili değerlendirmede, genç kadının olaydan önce odanın kapısını içeriden kilitlediği, odada yalnızken daha önceden sakladığı Ünal’a ait silahı ateşleyerek intihar ettiği belirtildi. Kararda, “Kadirova’yı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intihara yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayda bir başkasına atfı kabil herhangi bir kast, kusur ya da ihmalin bulunmadığı değerlendirilmiştir” denildi. 

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
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