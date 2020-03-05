Ölüm dosyasında takipsizlik kararı

Kararla ilgili değerlendirmede, genç kadının olaydan önce odanın kapısını içeriden kilitlediği, odada yalnızken daha önceden sakladığı Ünal’a ait silahı ateşleyerek intihar ettiği belirtildi. Kararda, “Kadirova’yı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intihara yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayda bir başkasına atfı kabil herhangi bir kast, kusur ya da ihmalin bulunmadığı değerlendirilmiştir” denildi.