Ölüm İzni Kaç Gün? Kamu Ve Özel Sektör İçin Ölüm İzni Ne Kadar Sürüyor?

Ölüm izni, kamu personeli, işçi ve özel sektör çalışanları ayırt etmeden birinci derece akrabaların vefat etmesi sonucunda verilir.



Kamu ve Özel Sektör İçin Ölüm İzni Ne Kadar Sürüyor?



Kamu ve özel sektör çalışanları için birinci dereceden yakınlarının vefat etmesi sonucunda ölüm izni verilir. İkinci dereceden akrabaların vefat etmesi sonucunda bu izin kullandırılamaz. 657 sayılı devlet memurlarına ve 4857 sayılı kanuna göre çalışan işçilere birinci dereceden akrabaların vefayı sonucunda verilen ölüm izni bir haftadır.



Ölüm izni için verilen 7 gün izinde resmi günler çıkartılır. Özel sektörde çalışanlar için ölüm izni süresi kamu çalışanları ve işçilere göre daha azdır. Özel sektörde çalışan kişilerin birinci dereceden yakını vefat ettiğinde 3 gün süre ile izin verilir. Fakat istenildiği zaman mazeret izni kullanılarak ölüm izninin süresi uzatılabilir. Burada kullanılan izinler ise yıllık izin süresinden düşülür.



Ölüm İzni Ne Zaman Başlar?



Ölüm izni kamu Kurumu ve özel sektör çalışanları için yakının vefat ettiği gün başlar. Ölüm izni kullanmak isteyen kişilerin kurumuna durumu bildirir bir dilekçe vererek başvurması gerekir. Bu işlemler sonucunda ise, kişi ölüm izni boyunca izinli sayılır. Ölüm izni, vefat tarihi ile birlikte başlıyor. Bu iznin daha sonra kullanılması ya da ertelenmesi mümkün değildir. Ölüm izni ile insanların yaşadıkları bu zorlu süreçte iş hayatını düşünmemesi amaçlanmıştır.



Ölüm İzni Hangi Durumda Kullanılamaz?



Ölüm izni kullanan kişilerin yasal hakkını ihlal etmediği sürece maaşından kesinti yapılmazken tüm hakları korunur. Kanuna göre anne, baba, kardeş, eş ve çocukların kaybı nedeni ile ancak ölüm izni verilir. Hükümlülerin, sözleşmeli çalışanların, askere gidenlerin, yeni işe girmiş olan memur ve işçilerin, Bağkurluların ve özel sektör çalışanlarının da ölüm izni bulunmamaktadır.



Hangi Durumlarda Ölüm İzni Verilmez?



Ölüm izni çalışanlara sadece birinci derece yakınları vefat ettiği zaman verilir. İkinci ya da üçüncü derece yakınların daha uzak akrabaların vefat etmesi durumunda ölüm izni verilmez. Fakat yıllık izin kullandırılabilir. 4857 sayılı kanun kapsamında işçilere verilecek olan ölüm izninin kapsamı ve tüm şartları iş kanunu ile düzenlenir. Memur olarak görev yapan kişinin eşinin kardeşinin, anne ya da babasının vefatı durumunda da ölüm izni kullanılabilir.