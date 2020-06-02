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02.06.2020 - 10:00 | | İHA

Ölümcül yılanlar bu kez kendini Doğu Karadeniz'de gösterdi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Türkiye'nin batısından doğusuna son dönemde birçok ilde görülen yılanlar Doğu Karadeniz'de de kendilerini göstermeye başladı. Trabzon'da ölüme de neden olan yılanlar bu kez kendini Artvin’de gösterdi. 3 metrelik yılan, Ardanuç ilçesinde korku ve paniğe neden oldu.

Ölümcül yılanlar bu kez kendini Doğu Karadeniz'de gösterdi!
Son dakika haberler: Trabzon'da ölüme neden olan yılanlar Artvin’de de görülmeye başlandı!
Son dakika haberler: Trabzon'da ölüme neden olan yılanlar Artvin’de de görülmeye başlandı!
Son dakika haberler: Trabzon'da ölüme neden olan yılanlar Artvin’de de görülmeye başlandı!
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Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde öğretmen Recep Ali Düzenli önceki gün bahçesinde çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti. Yörede ilk kez görülen yılan ısırmasında bir kişi hayatını kaybederken, yılanlar Trabzon'un ardından bu kez Artvin'de görülmeye başlandı. Artvin’in Ardanuç ilçesi Cevizli köyünde 3 metrelik yılan ormanlık alanda görüldü. Yılanı görenler yanına bile yaklaşamazken, sadece cep telefonlarına kayıt etmekle yetindiler.

Köyün ormanlık arazisinde sürüsünü otlatan Mutlu Demirci, bir anda ortaya çıkan dev yılanı görünce tedirgin olduğunu söyledi. Bu bölge daha önce bu kadar büyük yılan görmediğini ifade eden Demirci, “İlk gördüğümde çok korktum daha sonra uzaklaşmaya başlayınca video çekmeye karar verdim. Kısa süre videoya aldım daha sonra süzülüp gitti. Yanına bile yaklaşamadım” ifadelerini kullandı.

Taksici, 22 lira için kadın müşteriye saldırdıBeyoğlu’nda doğum yapan ablasının yanına gitmek için taksiye binen Fas uyruklu genç kadın, 22 lira için taksicinin saldırısına uğradı. Aracın içerisinde kadına tokat atan taksici, dışarıda da yere yatırıp boğazını sıktı. Dehşet anları araç kamerasına saniye saniye yansırken, genç kadının darp raporu alarak şikayetçi olduğu taksici serbest bırakıldı.
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