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24.10.2020 - 20:21 | | DHA

Ölüme yolculuk! Rus turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kent merkezine gitmeye çalışan turist çiftin bindiği otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada Rus uyruklu Denis Kuzmin (34), yaşamını yitirirken, kız arkadaşı ve sürücü ise hafif yaralandı.

Ölüme yolculuk! Rus turist hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Rus Valeria Komekova (22) ve erkek arkadaşı Denis Kuzmin, Okurcalar Mahallesi çıkışında Alanya'ya gitmek için otostop yaptı. 01 AVR 93 plakalı otomobilin sahibi Ümit D. (29)  çifti aracına alarak D-400 yolundan ilçe merkezine hareket etti. Kısa süre sonra sürücü Ümit D.'nin kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildridi. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Denis Kuzmin'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, kız arkadaşının ve sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Kuzmin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından sürücü Ümit D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

Ölüme yolculuk Rus turist hayatını kaybetti

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