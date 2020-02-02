İlk olarak 4 yaşında kamera ile tanıştı! Ömer Dönmez (Ömercik) kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

4 yaşında kamera karşısına geçen ve çocuk yaşta birçok filme imza atan Ömer Dönmez dün hayatını kaybetti. 17 yaşındayken geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle sol gözünü kaybeden ve sinamaya ara vermek zorunda kalan Ömercik'in ölümü Türkiye'yi yasa boğarken henüz ünlü oyuncuyu tanımayanlar hakkındaki bilgileri merak etti. Ömer Dönmez (Ömercik) kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

ÖMER DÖNMEZ NEDEN ÖLDÜ?

Ömer Dönmez bir süredir Mide kanseri ile mücadele ediyordu. Birçok usta isimle birlikte sahne alan Yeşilçam'ın Ömercik'i Ömer Dönmez mide kanserine yenik düştü ve hayatını kaybetti.

ÖMER DÖNMEZ KİMDİR?

1959 doğumlu Ömercik ya da gerçek adıyla Ömer Dönmez, 4 yaşında kamera karşısına geçti. 60’lı ve 70’li yıllarda 40’a yakın filmde oynadı. Her oynadığı film onu biraz daha şöhrete ulaştırıyor ve ‘Ömercik’ adı başrol oyuncularının arasına yazılıyordu. Teyze kızı Ayşecik’le birlikte oynadığı ‘Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses’i ‘Ayşecik’le Ömercik’, ‘Hayat Sevince Güzel’ gibi yapımlar onu sinemanın adı unutulmayacak çocuk yıldızları arasına sokmuştu.

Dönmez, 17 yaşındayken geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle de sol gözünü kaybetmişti. Arabanın gevşeyen kelebek camı vidasını sıkmak için elindeki tornavidayla çalışırken, yukarıdaki delikten bakmak isteyince kayan tornavida gözüne saplanmıştı. Daha sonra bir süre büfecilik ve taksicilik yaptı. Ömercik en son, İkinci Bahar dizisinde bir kuruyemişçiyi canlandırmıştı.

Filmlerdeki değişmez rol arkadaşı Ayşecik olarak tanınan Zeynep Değirmencioğlu ise kuzeni oluyordu.