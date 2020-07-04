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04.07.2020 - 13:39 |

Ömer Saçaklıoğlu kimdir, neden öldü? Ömer Saçaklıoğlu'nun hastalığı neydi?

Doğa Koleji’nin eski sahibi Ömer Saçaklıoğlu hayatını kaybetti. İş insanı Saçaklıoğlu'nun ölüm haberi sonrasında yaşamı araştırılmaya başlandı. İşte Ömer Saçaklıoğlu'nun biyografisi....

Ömer Saçaklıoğlu kimdir, neden öldü? Ömer Saçaklıoğlu'nun hastalığı neydi?

Son dakika gelen bir habere göre iş insanı Ömer Saçaklıoğlu yaşamını yitirdi. Doğa Koleji’nin eski sahibi olan Ömer Saçaklıoğlu'nun neden öldüğü ve hayatı ile ilgili detaylar gündemde araştırılıyor. Peki Ömer Saçaklıoğlu kimdir, neden öldü?

ÖMER SAÇAKLIOĞLU KİMDİR?

Ömer Saçaklıoğlu, 1958 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 2016 yılında Doğa Koleji'nin satın almıştı.Metal Yapı Konut'un kurucusu Ömer Saçaklıoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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