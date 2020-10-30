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30.10.2020 - 22:59 |

On Numara çekiliş sonuçları -30 Ekim! On Numara sonuçları sorgulama sayfası...

On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 30 Ekim On Numara çekilişi sonuçları oyunseverler tarafından merak ediliyor. 30 Ekim On Numara çekilişinde kazanan numaralar, 2 -6 -8 -10- 15- 19- 26-34 -40 -44- 48 -49- 51 -54 -57-60 -70 -71 -74 -75- 77 ve 80 oldu. İşte 30 Ekim On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası....

On Numara çekiliş sonuçları -30 Ekim! On Numara sonuçları sorgulama sayfası...

On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. On Numara çekilişi pazartesi ve cuma akşamları olmak üzere haftada 2 gün yapılıyor. 30 Ekim On Numara çekilişi sonuçları belli oldu. İşte 30 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar...

30 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Ekim On Numara çekilişinde kazanan numaralar; 2 -6 -8 -10- 15- 19- 26-34 -40 -44- 48 -49- 51 -54 -57-60 -70 -71 -74 -75- 77 -80 oldu.

On Numara çekiliş sonuçları -30 Ekim On Numara sonuçları sorgulama sayfası...

30 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ON NUMARA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

"Abi sen gitme!"Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra enkaz altında kalan bir çocuk ile onu kurtarmaya çalışan vatandaşın diyaloğu yürekleri dağladı.
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