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03.08.2020 - 21:26 |

On Numara’da yeni dönem! İşte Milli Piyango Online On Numara sonuç ekranı

Yeni dönemin ilk On Numara ikramiye çekilişi gerçekleştirildi. On Numara'da yeni dönemde yapılan ilk çekilişte büyük ikramiye miktarı 138 bin 529 TL.

On Numara’da yeni dönem! İşte Milli Piyango Online On Numara sonuç ekranı

Sisal Şans, On Numara ilk çekilişi için heyecan doruktaydı. Milli Piyango'nun yeni döneminin ilk On Numara çekilişi saat 20.00'de yapıldı. On Numara Büyük ikramiye: 138.529 TL. On Numara oynaması ise çok kolay...

İŞTE MİLLİ PİYANGO ONLİNE ON NUMARA SONUÇ EKRANI

On Numara’da yeni dönem İşte Milli Piyango Online On Numara sonuç ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler, kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANIYOR!

Yeni dönemde On Numara çekilişi de canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişlerde son teknoloji kullanılıyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL KAZANDIRIR?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

 

Evde görülen örümcek paniğe neden olduKahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bir evde görülen yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki örümcek korku yarattı. Halk arasında 'Sarı Ömer' ve 'Et yiyen örümcek' olarak da bilinen örümceği öldüren Metahan Demir, “Acayip bir çene yapısı var, biraz daha araştırınca bunun et yiyen zararlı bir örümcek olduğunu öğrendim. Çocuklar çok korktu” dedi.
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