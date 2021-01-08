Onu yiyen Ã¶ldÃ¼! 'TanÄ±mayan milyonlarca insan var'

Van YYÃœÂ Su ÃœrÃ¼nleri FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Dr. Mustafa AkkuÅŸ, balon balÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2000'li yÄ±llardan sonra Ã¼lkeÂ gÃ¼ndemine geldiÄŸini sÃ¶yledi. Her geÃ§en yÄ±l artanÂ oranla balon balÄ±ÄŸÄ± ile ilgili vakalarÄ± duyduklarÄ±nÄ± belirten AkkuÅŸ, bu balÄ±ÄŸÄ±n KÄ±zÄ±ldeniz kÃ¶kenli olup, SÃ¼veyÅŸ KanalÄ± ile Akdeniz'e yoÄŸun olarak geÃ§iÅŸ yapan, istilacÄ±Â tÃ¼r olduÄŸunu sÃ¶yledi. Van'Ä±n Antalya ve Mersin'e bin kilometre uzaklÄ±kta bir yer olduÄŸunu belirten Dr. AkkuÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"Van, gÃ¶l kenarÄ±nda bulunmasÄ± nedeniyle balÄ±k tÃ¼ketim alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek bir kent. Her gÃ¼n Mersin'den, Trabzon'dan, Antalya'dan birÃ§ok balÄ±k tÃ¼rÃ¼ kente gelmektedir. Balon balÄ±ÄŸÄ± Van GÃ¶lÃ¼'nde yaÅŸayan bir balÄ±k tÃ¼rÃ¼ deÄŸil. Van GÃ¶lÃ¼'nde tek tÃ¼r olan inci kefali yaÅŸÄ±yor. Ä°limizde balon balÄ±ÄŸÄ±ndan zehirlenme olayÄ± maalesef doÄŸru ve Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir olay. Bu aslÄ±nda bize ÅŸunu gÃ¶steriyor. KÃ¼resel Ä±sÄ±nma ile tÃ¼rlerin deÄŸiÅŸimi nerde olursanÄ±z olun sizi etkiliyor. Antalya'da yakalanan bir balÄ±k geliyor ve bin kilometre uzaklÄ±ktaki Van'da birilerinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, birilerinin hastanelerde yatmasÄ±na sebebiyet veriyor. UmarÄ±m bu olay son olur ve farklÄ± olaylar olmaz."



â€˜BALON BALIÄžINI TANIMAYAN MÄ°LYONLARCA Ä°NSAN VARâ€™



Bundan sonra da benzer olaylarÄ±n Van'da veya baÅŸka ilinde yaÅŸanmayacaÄŸÄ±nÄ±n hiÃ§bir garantisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Dr. AkkuÅŸ, tÃ¼keticilerin de satÄ±cÄ±larÄ±n da balÄ±k aldÄ±klarÄ± zamanÂ iÃ§inde balon balÄ±ÄŸÄ± var mÄ±, yok mu,Â diyeÂ dikkat etmeleri gerektiÄŸini sÃ¶yledi. AkkuÅŸ, "EÄŸer tanÄ±madÄ±klarÄ± bir balÄ±k varsa kesinlikle yemekten kaÃ§Ä±nmalarÄ± lazÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ balon balÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ndemde olmasÄ±na karÅŸÄ±n balon balÄ±ÄŸÄ±nÄ± tanÄ±mayan belki de milyonlarca insan var ve balÄ±k olduÄŸu iÃ§in de bunu tÃ¼ketenler var. DolayÄ±sÄ±yla balÄ±kÃ§Ä± tezgahlarÄ±ndan balÄ±k aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Van'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu Ã¼zÃ¼cÃ¼ olayÄ±n benzerini yaÅŸamamamÄ±z iÃ§in dikkatli olmamÄ±z lazÄ±m. KÃ¼Ã§Ã¼k balÄ±klarÄ±n arasÄ±na karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olabilir veya baÅŸka ÅŸekilde bunu piÅŸirip, tÃ¼ketme ihtimalimiz her zaman mevcut. BugÃ¼n bu balÄ±k buraya geldiyse TÃ¼rkiye'nin her yerine gidebilir. Ne kadar denetim yaparsanÄ±z yapÄ±n yine gÃ¶zden kaÃ§Ä±rmalar olacaktÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla balÄ±k alÄ±rken artÄ±k dikkat etmemiz lazÄ±m" dedi.

â€˜DAHA DÄ°KKATLÄ° BAKIYORUZâ€™



Van'daki balÄ±kÃ§Ä±lar da Ã¼zÃ¼cÃ¼Â olayÄ±n bir daha yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in daha dikkatli davrandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Su Ã¼rÃ¼nleri satan Abdulkadir TemurÃ§in, "Eski balÄ±kÃ§Ä±lar bu iÅŸi ayÄ±rt edebilir. BalÄ±k Ã§eÅŸitleri belli. Ã–rneÄŸin; istavritin iÃ§inden baÅŸka balÄ±k Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zaman gÃ¶nderen yetkili kimse, onu arÄ±yoruz. Balon balÄ±ÄŸÄ± kendini ÅŸiÅŸirten bir balÄ±ktÄ±r. Bu olay bir defa yaÅŸandÄ± bir daha yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in dikkatli davranÄ±yoruz" dedi.



BalÄ±k satÄ±cÄ±larÄ± kadar tÃ¼keticiler de artÄ±k daha dikkatli davranÄ±yor. Åžu an iÃ§inÂ tedirginlik yaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten VanlÄ±lardanÂ Bahri Solmaz, tezgahta bulunan bÃ¼tÃ¼n balÄ±klarÄ± tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± fakat balon balÄ±ÄŸÄ± ile ilgili Ã§ok fazla bilgi sahibi olmadÄ±klarÄ±nÄ±, balon balÄ±ÄŸÄ±nÄ± son 10-15 gÃ¼n iÃ§inde duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â