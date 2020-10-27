Operasyonda flaş detaylar! Hedeflerinde Türk diplomatlar vardı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçlerinden yapılan açıklamaya göre, aralarında bazı Avrupa ülkelerindeki bazı kişiler ve PKK terör örgütü ile bağlantısı olan 12 şüpheli Erbil'deki bir diplomatik misyona saldırı ve diplomatlara dönük suikast hazırlığındaydı. CNN TÜRK’ün diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Erbil’deki o diplomatik misyon Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu ve PKK bağlantılı şüphelilerin hedefindeki diplomatlar da Türk'tü.

Sadece diplomatik misyon değil, Türk şirketleri de saldırıların hedefindeydi. Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Bağdat büyükelçiliğine son dönemde bir saldırı ve suikaste dair istihabaratlar geliyordu.

CNN TÜRK’ün konuştuğu diplomatik kaynaklar, yaşanan bu gelişme özelinde Türkiye’nin kendi elindeki istihbaratı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile paylaştığını ve bölgesel yönetimin elinde hali hazırda bulunan istihabri bilgiler ile Türkiye’nin elindekilerin birleştirildiğine vurgu yapıldı. Kaynaklar, bu son operasyonda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ön plandaydı vurgusu yaptı.

Diplomatik kaynaklar ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Türk çıkar noktalarına yönelik PKK tehdidi gerçek ve bunun farkında olunmasında yarar var sözlerini kullandı.

2019 yılının Temmuz ayında Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli Diplomat Osman Köse de Erbil merkezde bir restoranda yemek yerken PKK’lılar tarafından şehit eidlmişti. Osman Köse'nin şehit edilmesi 25 yıl sonra ilk kez bir diplomatın görevi başında şehit edilmesi olarak tarihte yerini almıştı. Erbil şehidinin katilleri yakalandıktan sonra idam cezası verilmişti.

Sadece Türk diplomatik misyonları değil, 2 farklı operasyon da gerçekleştirdi Erbil yönetimi. CNN TÜRK’ün edindiği bilgilere göre, operasyonlar aylarca süren isithbarat çalışmalarının sonucu. Yakalanan üç grubunda hedef, kaynak ve amaçlarının farklı oluğu belirtilirken, bazı soruşturmaların hala devam ettiğinin altı çizildi, “PKK son aylarda çok sesini yükseltti ve IKBY karşıtı, özellikle Erbil ve Bağdat hattındaki Sincar anlaşması sonrası çünkü bölgeden çıkmak istemiyorlar” vurgusu yapıldı.