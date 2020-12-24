Ordu'da 10 DEAŞ'lıdan 7'si sınır dışı, 3'ü adliyede!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Altınordu ve Ünye ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 10 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin para transferi sağlamak için kullandığı değerlendirilen yabancı bankaya ait POS cihazı ile pasaportlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3’ü, adliyeye sevk edilirken, 7’si ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.