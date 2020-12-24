MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ordu'da 10 DEAŞ'lıdan 7'si sınır dışı, 3'ü adliyede!
ABONE OL
24.12.2020 - 16:01 | | DHA

Ordu'da 10 DEAŞ'lıdan 7'si sınır dışı, 3'ü adliyede!

Ordu’da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 10 şüpheliden 7'si, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Ordu'da 10 DEAŞ'lıdan 7'si sınır dışı, 3'ü adliyede!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Altınordu ve Ünye ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 10 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin para transferi sağlamak için kullandığı değerlendirilen yabancı bankaya ait POS cihazı ile pasaportlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3’ü, adliyeye sevk edilirken, 7’si ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

 

Yakalanacağını anlayınca intihar ettiBursa'da gece yarısı buluştuğu arkadaşı Hakan Doğan’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra 110 kilometre mesafe giderek, park ettiği otomobilinde uyuyan Aybars Y. uyandığında polisleri görünce aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul için peş peşe uyarılar! Yarın...

Son dakika... İstanbul için peş peşe uyarılar! Yarın...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Baskında yakalandılar, böyle kaçmaya çalıştılar!

Baskında yakalandılar, böyle kaçmaya çalıştılar!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet